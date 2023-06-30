Cenevre Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi

İsviçre'nin en yoğun ikinci havalimanı olan Cenevre Havalimanı'nda (GVA) pasaport kontrolü yapan çalışanlardan ve güvenlik işçilerinden oluşan yaklaşık 1000 kişinin greve gitmesi, ulaşımı aksattı.

Havalimanı yönetimi ile Kamu Hizmetleri Birliği Sendikası (VPOD) arasında, çalışanların ücret artışına ilişkin görüşmelerde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle çalışanlar saat 04.00'te başlattıkları grevi, pazar gününe kadar uzatma kararı aldı.

8 bin yolcu etkilendi

Havalimanı yönetimi, çalışanların bugün ve yarın sürecek grevinin, bazı uçuşların iptal edilmesine ya da gecikmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

İptal edilen uçuşlardan 8 bin yolcu etkilendi.