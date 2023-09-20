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Dünya
TRT Haber 20.09.2023 11:33

Yunan basınında dikkat Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde

Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurul görüşmeleri kapsamında, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir araya gelmesi planlanıyor. Yunan basını, bu görüşmeye ve olası sonuçlarına geniş yer ayırdı. İşte, ayrıntılar...

Yunan basınında dikkat Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu çerçevesinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi de bunlardan biri.

Türkiye’deki deprem felaketlerinin ardından iki ülke ilişkilerinde başlayan olumlu süreç, liderlerin temmuz ayında Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesinde de devam etti.

"Yunanistan'la onlarca yıldır dostuz" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan PBS televizyonundaki röportajında, "Yunanistan'la onlarca yıldır dostuz" açıklaması Yunan basınında geniş yer buldu.

Açıklama, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu havanın devamı konusunda Erdoğan’ın kararlılığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Yunan basını, iki liderin gündemindeki dört ana başlığa dikkat çekiyor.

Siyasi diyalog, güven artırıcı tedbirlerin uygulanması, olumlu gündem ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi planlanması.

Ege’de askeri tatbikatları sınırlandırma ve erteleme politikasının uzatılmasıyla olası gerilimlerin önlenebileceği yönünde yorumlar da dikkat çekiyor.

DÜN BM binasında görüşen Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgos Gerapetritis de iki liderin toplantısına katılacak.  

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