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Dünya
TRT Haber 07.03.2025 10:11

Yunan basını: Türkiye 'Avrupa'nın güvenliği' için liderliğe hazır

Kathimerini gazetesi "Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından giderek artan önemine uyum sağlamalı" başlığını attı. Aynı gazetedeki bir başka haberde ise Türkiye'nin Avrupa savunmasında aldığı role dikkat çekildi.

Yunan basını: Türkiye 'Avrupa'nın güvenliği' için liderliğe hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçiler İftarı’nda, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu iklimin sürdürülmesi vurgusu yapmış, "Türkiye'siz Avrupa güvenliği düşünülemez" yorumunda bulunmuştu.
Bu olumlu mesajların ardından, Yunan basınında yer alan Türkiye hakkında övgü dolu haber ve yorumlar dikkat çekiyor.

Kathimerini gazetesi "Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa güvenliği açısından giderek artan önemine uyum sağlamalı" başlığını attı.

Aynı gazetedeki bir başka haberde ise Türkiye'nin Avrupa savunmasında aldığı role dikkat çekildi,
"Türkiye'nin 'Avrupa'nın güvenliği' için liderliğe hazır" yorumuna yer verildi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmasa bile birçok üye ülkeyle savunma alanında ortaklıklar kurduğu detaylarıyla anlatıldı.

Ta Nea gazetesinde yer alan haberlerde ise, Amerika Birleşik Devletleri - Avrupa Birliği - Türkiye üçgeninde dışarıda kalmaktan korkan Yunanistan'ın, Türkiye ile iyi geçinmesinin en doğru seçenek olduğuna vurgu yapıldı.

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in birbirlerini arayarak doğum günlerini kutlamaları ve iyi dileklerde bulunmalarının da olumlu atmosfere katkıda bulunduğuna vurgu yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının Nisan ayında Ankara’da yapılması planlanıyor.

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