Brent petrolün varili 69,43 dolardan işlem görüyor

Dün 69,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,33 artarak 69,43 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, ABD yönetiminin Rusya ve İran'ın enerji sektörüne yönelik yaptırımlarına ilişkin açıklamaları etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün New York Ekonomi Kulübü'ndeki konuşmasında, önceki yönetimin Rus enerjisine yönelik zayıf yaptırımlarının savaşın sürmesinin en önemli faktörlerinden biri olduğunu savundu.

Bessent, mevcut yönetimin güçlendirilmiş yaptırımları yürürlükte tutmakta ve barış müzakerelerinde bir koz sağlaması halinde bunları kullanmakta tereddüt etmeyeceğini belirterek, "Başkan Trump'ın yönlendirmesine göre yaptırımlar, anında maksimum etki için açık ve agresif bir şekilde kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen ay Beyaz Saray'ın İran'a "maksimum baskı" kampanyasını duyurduğunu da hatırlatan ve İran'ın petrol tedarik zincirinin tüm aşamalarını hedef alan bir yaptırım kampanyası başlattıklarını kaydeden Bessent, "İran'ın petrol sektörünü ve insansız hava aracı üretim kapasitesini kapatacağız. Önceden belirlenmiş ölçütlerimiz ve zaman çizelgelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Rusya ve İran'ın enerji sektörüne yönelik bu açıklamalar, petrol tedarikine ilişkin endişelere yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin tarife politikalarına ilişkin belirsizlik ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisanda üretimi artırma planı fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

ABD yönetiminin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara getirdiği yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri 4 Mart Salı günü itibarıyla yürürlüğe girerken, Çin mallarına uygulanan mevcut tarifeler de 2 katına çıkarılarak yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün ise Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzaladı.

Uzmanlar, söz konusu tarifeler nedeniyle küresel ticarette oluşacak aksaklıkların ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla petrol talebini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,30 doların direnç, 68,65 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.