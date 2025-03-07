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Dünya
AA 07.03.2025 09:15

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon tahliye edildi

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol tahliye edildi.

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon tahliye edildi

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un tutukluluğa itirazını kabul etti.

Mahkemenin kararının ardından Yoon tahliye edildi.

Yoon, 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetimle ilgili iddianamenin yasa dışı olduğunu savunarak tutuklama kararına itirazda bulunmuştu.

Yoon tutuklanmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgusunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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