Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.12.2024 18:33

Yunan basını: Türkiye 5. nesil KAAN savaş uçağı üretirken biz vida bile üretemiyoruz

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den KAAN savaş uçağı almayı planladığı iddiasına yer veren Yunan basını, bu durumu, "Türkiye, 5. nesil KAAN savaş uçakları üretirken biz bir vida bile üretemiyoruz" ifadesiyle manşete taşıdı.

Yunan basını: Türkiye 5. nesil KAAN savaş uçağı üretirken biz vida bile üretemiyoruz

Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerlemeyi kabul eden Yunan basını, Yunan hükümetini savunma sanayisini canlandırmaya yönelik yeterli adım atmamakla suçladı.

Militaire sitesindeki haberde, "Türkiye, savaş uçağı tasarımı ve üretimiyle ilgili niyetini duyurmaya başladığında, bunun başarılı olup olmayacağına dair ciddi şüpheler vardı. Özellikle Yunanistan'da, yıllardır Türkiye'nin çökeceğini ve izole olduğunu öngören bazı analistler gülüyorlardı. Ancak Türkiye, sadece KAAN savaş uçağı üretim programını ilerletmekle kalmadı, aynı zamanda Suudi Arabistan'a 100 adet bu tip uçağı satmak için görüşmelere başladı." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Türk savunma sanayisinin ilerleyişi göz önünde bulundurularak, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın büyük projelerle ilgili vaatlerinin gerçekçi olmadığı ve ülkenin mevcut savunma kapasitesinin artırılması için daha etkili adımlar atılması gerektiği belirtildi.

Ekfrasi sitesi ise "Türkiye, 5. nesil KAAN savaş uçakları üretirken, biz vida bile üretemiyoruz" başlığını kullandı.

Suudi Arabistan'a KAAN savaş uçağı satılması halinde bu anlaşmanın Türkiye için rekor bir ihracat anlamına geleceği belirtilen haberde, Ankara'nın bölgede önemli bir savunma tedarikçisi olarak yerini alacağının altı çizildi.

Haberde, şu ana kadar Suudi Arabistan'ın Türkiye'den Bayraktar Akıncı İHA ve Ejder Yalçın zırhlı araç satın aldığına işaret edildi.

ETİKETLER
KAAN Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
Sıradaki Haber
İtalya'da kaybolan 2 dağcının cesedine 5 gün sonra ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:27
Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi
19:09
Bakan Yerlikaya, AFAD ekibini tebrik etti
19:17
Adıyaman'da başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi sürüyor
18:52
Emine Erdoğan, TOGEM-DER Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
18:42
Kurum: 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak
18:20
Yenidoğan Çetesi firarisi tutuklandı
Gazze... Tüm çaba bir lokma yemek için
Gazze... Tüm çaba bir lokma yemek için
FOTO FOKUS
Halep yeniden inşa edilecek: Türk şirketlere ihtiyacımız var
Halep yeniden inşa edilecek: Türk şirketlere ihtiyacımız var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ