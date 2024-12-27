Azerbaycan'a ait düşen uçağa dışarıdan müdahale var

Azerbaycan Havayolları'nın Kazakistan'da düşen uçağına ilişkin yeni gelişmeler var.

38 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni bilgileri Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev açıkladı.

Kazakistan tarafına ilk sinyal yerel saatle 10.43'te Rusya’nın Rostov hava kontrol merkezi memurları tarafından verildi.

"Dışardan müdahale var"

Hava durumu nedeniyle uçağın Aktau'ya yöneldiği belirtildi. Uçak iki kez inmeyi denedi. Bir süre sonra mürettebatla irtibat kesildi, ardından uçak düştü. Uçağın iki kara kutusu da bulundu, soruşturma devam ediyor.

Azerbaycan Havayolları, ilk incelemelere göre uçağın düşüş nedeninin "dışarıdan fiziksel ve teknik müdahale" olduğunu açıkladı.

Azerbaycan 7 Rus şehrine uçuşları durdurdu

Azerbaycan basınında da, uçağın Rus füzesinin şarapnel parçaları nedeniyle düştüğüne ilişkin haberler çıkmıştı.

Gözler Rusya'ya çevrildi. Moskova yönetimi, soruşturmaya destek vereceğini duyurdu.

Azerbaycan Hava Yolları, kazaya ilişkin inceleme tamamlanıncaya kadar 7 Rus şehrine, Kazakistan'a bağlı Qazak Air da Yekaterinburg kentine uçuşları askıya aldı.