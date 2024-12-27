Rusya: Grozni'deki havalimanı 25 Aralık'ta sis ve Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle kapatılmıştı

Yadrov, yaptığı açıklamada, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uçağın düşmesinin ardından Kazak ve Azerbaycanlı yetkililerle hızla temasa geçtiklerini aktaran Yadrov, "Olayın tüm koşullarını detaylıca ve tamamen doğrulamak gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Grozni'de 25 Aralık sabah saatlerinde zorlu koşulların bulunduğunu anlatan Yadrov, "Söz konusu saatlerde Ukrayna'ya ait İHA'lar Grozni ve Vladikavkaz kentlerindeki sivil altyapılara terör saldırıları düzenliyordu. Bu bağlamda, Grozni Havalimanı bölgesindeki tüm uçukların çekilmesini öngören, hava sahasının kapatılmasına yönelik tedbir uygulandı. Ayrıca, Grozni Havalimanı bölgesinde yoğun sis vardı. 500 metre yükseklikte görüş imkanı yoktu." diye konuştu.

Kaptan pilotun Grozni'ye iniş için iki teşebbüste bulunduğu bilgisini paylaşan Yadrov, "Bu teşebbüsler başarısız oldu ve kaptan pilota diğer havalimanlarına iniş yapması teklif edildi. Kendisi Aktau'daki havalimanına devam etme kararı aldı." dedi.

Yadrov, ortaklaşa araştırılması gereken çok sayıda durumun bulunduğunu ve yetkililerle işbirliği içinde, bu çalışmaya hazır olduklarını söyledi.