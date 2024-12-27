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Dünya
AA 27.12.2024 13:22

Kremlin: Uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma bitene kadar değerlendirme yapamayız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Kremlin: Uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma bitene kadar değerlendirme yapamayız
[Fotograf: İHA]

Peskov, bir gazetecinin düşen uçak konusunda Azerbaycan Milletvekili Rasim Musabekov’un Rusya’dan özür talebiyle ilgili sorusunu cevaplandırdı.

Söz konusu açıklamadan haberdar olduğunu belirten Peskov, önceki açıklamalara ekleyecek yeni bir şeyi olmadığını kaydetti.

Peskov, “Bu havacılık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor ve soruşturmadan sonuç çıkana kadar kendimizi herhangi bir değerlendirme yapma hakkına sahip görmüyoruz. Bunu yapabilecek havacılık otoritelerimiz var ve bunu da yapmayacağız. Bilgi ancak onlardan gelebilir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen AZAL'a ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğu belirtilmişti.

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