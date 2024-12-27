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Dünya
AA 27.12.2024 13:05

Almanya 23 Şubat 2025'te erken seçime gidiyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu.

Almanya 23 Şubat 2025'te erken seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Bellevue Sarayında yaptığı açıklamada, "Bugün 20. Alman Federal Meclis'ini feshetmeye ve 23 Şubat 2025'te yeni seçimler yapılmasına karar verdim." dedi.

Steinmeier, konuya ilişkin kararının Federal Meclisi Başkanı'na teslim edildiğini belirtti.

Almanya'da siyasi istikrarın önemine dikkati çeken Steinmeier, "Bu bize fayda sağladı ve bizi korudu. Federal Meclis'in yasama dönemi sona ermeden feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi ülkemizde istisnai durumlardır. Anayasamızda buna yer verilmiştir." diye konuştu.

Federal Meclis'teki parlamento grup başkanlarıyla görüşmelerde bulunduğuna işaret eden Steinmeier, "Güvenoyu oylamasına göre mevcut hükümet artık çoğunluğa sahip değil. Ancak görüşmelerde farklı bir hükümet için de herhangi bir çoğunluk tespit edemedim. Bu nedenle ülkemizin iyiliği için yeni seçimlerin artık doğru yol olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Meclis ve hükümetin yeni bir hükümet ve meclis oluşturulana kadar görevine devam edeceğini vurgulayan Steinmeier, seçim kampanyasının adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini beklediğini söyledi.

Seçimlere yapılabilecek muhtemel dış müdahalelere de değinen Steinmeier, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlar demokrasi için bir tehlikedir. Gizli de olsa. Yakın zamanda Romanya'daki seçimlerde açıkça görüldüğü, şu anda özellikle sosyal medya platformu X'te yoğun bir şekilde yapıldığı gibi. Dışarıdan etki etmeye yönelik tüm girişimlere kesinlikle karşıyım. Oy verme kararı yalnızca oy verme hakkına sahip Almanya vatandaşları tarafından verilir."

Nefret ve şiddet söylemlerinin bu seçim kampanyasında yeri olmamasını isteyen Steinmeier, "Aşağılama, kategorize etme, şiddet, tüm bunlar demokrasi için zehirdir, tüm bunlar demokrasimize zarar verir. Şiddetle mücadele etmek zorundayız. Bunu herkesten bekliyorum." şeklinde konuştu.

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