Rusya'nın Mineralnıye Vodı kentine giden Azerbaycan uçağı, hava sahası kapalı olduğundan döndü

Azerbaycan Hava Yollarından (AZAL) yapılan açıklamaya göre, şirkete ait "J2-8717" sefer sayılı uçak, Mineralnıye Vodı'ya gitmek için havalandı.

Ancak kaptan pilot, Mahaçkale'de hava sahasının kapalı olduğu bilgisini aldıktan sonra döndü. Uçak, yerel saatle 10.13'te Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na başarılı iniş gerçekleştirdi.

Rusya'ya uçuşlarla ilgili genel bilgilerin yakında açıklanacağı kaydedildi.

Bazı medya kaynakları ve sosyal medya hesaplarında, uçağın Rusya'ya yapılan dron saldırıları nedeniyle döndüğü öne sürüldü.