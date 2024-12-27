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Dünya
AA 27.12.2024 12:18

Rusya'nın Mineralnıye Vodı kentine giden Azerbaycan uçağı, hava sahası kapalı olduğundan döndü

Bakü'den Rusya'nın Stavropol Krayı'nda bulunan Mineralnıye Vodı kentine giden Azerbaycan yolcu uçağı, hava sahasının kapalı olması nedeniyle döndü.

Rusya'nın Mineralnıye Vodı kentine giden Azerbaycan uçağı, hava sahası kapalı olduğundan döndü

Azerbaycan Hava Yollarından (AZAL) yapılan açıklamaya göre, şirkete ait "J2-8717" sefer sayılı uçak, Mineralnıye Vodı'ya gitmek için havalandı.

Ancak kaptan pilot, Mahaçkale'de hava sahasının kapalı olduğu bilgisini aldıktan sonra döndü. Uçak, yerel saatle 10.13'te Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na başarılı iniş gerçekleştirdi.

Rusya'ya uçuşlarla ilgili genel bilgilerin yakında açıklanacağı kaydedildi.

Bazı medya kaynakları ve sosyal medya hesaplarında, uçağın Rusya'ya yapılan dron saldırıları nedeniyle döndüğü öne sürüldü.

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