İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesini kuşatarak boşaltılmasını istedi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesini kuşattı.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'den personeli ve yaralıları dışarı çıkarmasını istedi.

Sağlık personel ile yaralıların hastane önündeki meydana çıkmaları için 15 dakika süre veren İsrail askerlerinin, daha sonra hastanenin içine baskın düzenleyeceği belirtildi.

Hastane yönetimi ile iletişimlerinin kesildiğini aktaran yerel kaynaklar, İsrail'in baskın yapmaya hazırlandığı Kemal Advan Hastanesinde 350 sağlık personeli ile yaralının olduğunu aktardı.

Bu arada İsrail ordusunun sabah saatlerinde açtığı ateş sonucu hastanenin arşiv bölümünde yangın çıktı.

Haftalardır bölgeyi kuşatma ve saldırılar altında tutan İsrail ordusunun, dün hastane çevresine düzenlediği saldırılarda 5'i sağlık personeli, en az 50 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

Söz konusu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.