Halep yeniden inşa edilecek: Türk şirketlere ihtiyacımız var

Yıllar süren Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’deki bayram havası devam ediyor. Yeni bir hayata başlayan milyonlarca Suriyelinin aklında önümüzdeki dönemin nasıl planlanacağı var. Mevcut haliyle Halep’in en büyük sorunlarından biri savaşın ağır izlerini taşıyan yıkık dökük binalar ve altyapı yetersizliği.

Hayalet mahalleleri andıran yerleşim yerleri sadece Halep’in dışıyla sınırlı değil. Merkezde de yerle bir olmuş yüzlerce bina görmek mümkün. Yıllardır tek bir çivinin dahi çakılmadığı tarihi kentte en büyük taleplerden biri de Halep’in yeniden imarı.

Emlak piyasasında fiyatlar belirsiz

Emlakçı Yaser Abu Salah, uzun yıllardır Halep’te bu mesleği icra ediyor. İç savaştan önce Halep’in bölgedeki en güzel şehirlerden biri olduğu görüşünde. Ancak hem savaş hem de sonrasında yaşadığı sahipsizlik nedeniyle Halep’in artık çok kötü bir duruma geldiğinden yakınıyor.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’ye dönüşlerin arttığını değinen Salah, emlak piyasasının da ülkedeki bazı durumlar nedeniyle belirsizlik içinde olduğunu anlatıyor.

Dönüşler artınca kiralık evlere olan talep de yükselmiş. Emlak piyasası bir hayli canlanmış. Ancak bu durum fiyatlarda artışı da beraberinde getirmiş.

Yaser Abu Salah’a göre Halep’te ikamet edenler ya da etmek isteyenler tereddüt içinde. Ülkenin siyasi geleceği, ekonominin ne olacağı ve döviz kurlarındaki istikrasızlık öncelikli meselelerden.

Döviz kurunun istikrar kazanması halinde hem kiralama hem de ev satın alma işinin daha da artacağına işaret eden Salah, “Bu şehrin altyapısı da üstyapısı da çok hırpalandı. Sizin de gördüğünüz gibi Halep kendi imkanlarıyla bu sorunu çözemez. Türk inşaat şirketlerinin gelip bize öncü olması lazım.” diyor.

“Türkiye’nin inşa ettiği bölgeler örnek olmalı”

Konuştuğumuz bir diğer isim olan Tarık Tayyar da bölgenin bilinen emlakçılarından. O da Halep’in mevcut sorununun çözümünün ancak dışarıdan yardımla mümkün olacağına inanıyor. Yeni binaların yapılması halinde dönüşlerin hızlanacağı kanaatinde.

Halep’in mutlaka yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Tayyar’a göre aslında önlerinde çok doğru örnekler var… Suriye’nin kuzeyinde inşa edilen evler, yollar, hastaneler, okullar ve ticaret merkezlerinin Halep için de rol model olabileceğinin altını çiziyor.

“Türk inşaat şirketleri Halep’e gelmeli”

Tarık Tayyar, Halep’in inşaat alanında ayağa kalkabilmesinin ancak Türkiye’nin yardımıyla mümkün olabileceğine işaret edip, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Dünyanın diğer bölgelerine göre Halep ve Şam’da ev fiyatları çok yüksek. Bunun düşmesi şart. Esed rejiminin devrilmesinin ardından inşaat malzemelerinin fiyatı yarı yarıya düştü. Eskiden çok pahalıydı. Şimdi şartlar daha iyi.

Türkiye bizim ikinci vatanımız… Bugüne kadar çok şey yaptılar. Ancak en büyük beklentilerimizden biri de inşaat alanında destek vermeleri. Yıllardır bu işi yapıyorum. En önemli gözlemlerinden biri de insanların kendi bütçelerine uygun ucuz evlere ihtiyacı olduğu. Düşük gelirli insanların ev ihtiyaçlarının giderilmesi şart. Bunun için de Türk şirketlere mecburuz. Türk inşaat şirketleri Halep’e gelmeli ve şehrimizin ayağa kalkması için bize destek olmalı.”