Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 12.11.2026 09:16

Yumurtalık kanseri kan testiyle erken teşhis edilebilecek

Bilim insanları, yumurtalık kanseri gelişmeden önce ortaya çıkan mikroskobik hücresel değişimleri kanda tespit edebilen bir moleküler sinyal keşfetti.

Yumurtalık kanseri kan testiyle erken teşhis edilebilecek

Araştırmacıların Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, yumurtalık kanseri çoğu zaman fallop tüplerinin iç yüzeyinde başlayan mikroskobik değişimlerle ortaya çıkıyor.

Kanser öncesi lezyonlar olarak bilinen bu oluşumlar, seröz tubal intraepitelyal karsinom (STIC) olarak adlandırılıyor.

Yeni araştırmada, bu kanser öncesi değişimleri taşıyan kadınların kanında Tu-Stroma adı verilen bir

RNA molekülünün seviyesinin yükseldiği belirlendi.

Kan testi yüzde 92,3 oranında tespit sağladı
Araştırmacılar, Tu-Stroma molekülünü ölçerek kanser öncesi lezyonları bulunan kadınların yüzde 92,3'ünü tespit etti.

Test ayrıca sağlıklı kadınların yüzde 98,2'sini doğru şekilde belirledi.

Yumurtalık kanseri açısından genetik risk faktörleri taşıyan kadınlarda ise pozitif test sonuçlarının yaklaşık yüzde 72'sinin doğru olduğu, negatif sonuçların doğruluk oranının ise yaklaşık yüzde 100'e ulaştığı bildirildi.

Koruyucu ameliyat kararlarını etkileyebilir

Araştırmanın, özellikle genetik yatkınlığı nedeniyle yumurtalık kanseri riski yüksek olan kadınlar açısından önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Bu kadınlar, kanser riskini azaltmak amacıyla fallop tüplerinin ve yumurtalıklarının alınmasını içeren koruyucu ameliyatlar konusunda zor kararlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Esha Madan, mevcut durumda koruyucu ameliyat kararlarının çoğunlukla kalıtsal risk faktörlerine göre verildiğini, kanser öncesi lezyonların gerçekten bulunup bulunmadığının ise bilinmediğini belirtti.

Madan, keşfin ileride bu eksik biyolojik bilgiyi sağlayabileceğini ifade etti.

ETİKETLER
Araştırma Kanser Genetik
Sıradaki Haber
SpaceX, ABD Uzay Kuvvetleri için 6 günde ikinci gizli fırlatmayı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:15
Emine Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi açılışına ilişkin paylaşımı
13:12
COP31 güvenliği için kara, deniz ve havada geniş önlem
13:10
Bakan Yumaklı: 600 milyon fidan ve tohum hedefine ulaştık
12:55
CO31 Genel Kurulu'nda Filistin'e büyük onur
13:08
116 suç kaydı bulunan örgüt elebaşı Türkiye'ye getiriliyor
13:06
BM: İklim değişikliği nedeniyle 23 yılda yaklaşık 216 milyon kişi göç edebilir
Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı
Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ