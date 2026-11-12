Yumurtalık kanseri kan testiyle erken teşhis edilebilecek

Araştırmacıların Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, yumurtalık kanseri çoğu zaman fallop tüplerinin iç yüzeyinde başlayan mikroskobik değişimlerle ortaya çıkıyor.

Kanser öncesi lezyonlar olarak bilinen bu oluşumlar, seröz tubal intraepitelyal karsinom (STIC) olarak adlandırılıyor.

Yeni araştırmada, bu kanser öncesi değişimleri taşıyan kadınların kanında Tu-Stroma adı verilen bir

RNA molekülünün seviyesinin yükseldiği belirlendi.

Kan testi yüzde 92,3 oranında tespit sağladı

Araştırmacılar, Tu-Stroma molekülünü ölçerek kanser öncesi lezyonları bulunan kadınların yüzde 92,3'ünü tespit etti.

Test ayrıca sağlıklı kadınların yüzde 98,2'sini doğru şekilde belirledi.

Yumurtalık kanseri açısından genetik risk faktörleri taşıyan kadınlarda ise pozitif test sonuçlarının yaklaşık yüzde 72'sinin doğru olduğu, negatif sonuçların doğruluk oranının ise yaklaşık yüzde 100'e ulaştığı bildirildi.

Koruyucu ameliyat kararlarını etkileyebilir

Araştırmanın, özellikle genetik yatkınlığı nedeniyle yumurtalık kanseri riski yüksek olan kadınlar açısından önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Bu kadınlar, kanser riskini azaltmak amacıyla fallop tüplerinin ve yumurtalıklarının alınmasını içeren koruyucu ameliyatlar konusunda zor kararlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Esha Madan, mevcut durumda koruyucu ameliyat kararlarının çoğunlukla kalıtsal risk faktörlerine göre verildiğini, kanser öncesi lezyonların gerçekten bulunup bulunmadığının ise bilinmediğini belirtti.

Madan, keşfin ileride bu eksik biyolojik bilgiyi sağlayabileceğini ifade etti.