Puslu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 20.11.2025 07:40

YouTube, yıllar önce kaldırdığı bir özelliği geri getiriyor

YouTube, yaklaşık altı yıl önce kaldırdığı doğrudan mesajlaşma (DM) özelliğini geri getirmek için yeni bir test süreci başlattığını açıkladı. Şirket, kullanıcıların platform üzerinde mesajlaşma deneyimi talebinin en çok istenen özellik olduğunu belirtti.

YouTube, yıllar önce kaldırdığı bir özelliği geri getiriyor

YouTube destek sayfasında yayımlanan duyuruda, şirket özelliği şimdilik “doğrudan mesajlaşma” olarak adlandırmasa da kullanıcıların beğendikleri videoları (uzun videolar, Shorts ve canlı yayınlar) paylaşarak aynı uygulama üzerinden sohbet edebilecekleri ifade edildi.

Sadece iki ülkede test ediliyor

Yeni mesajlaşma özelliği şimdilik yalnızca İrlanda ve Polonya’da kullanıma sunuldu.

Test sürecinde 18 yaş ve üzeri kullanıcılar, yeniliği deneyimleyebilecek. YouTube, geri bildirimlere göre özelliğin global olarak kullanıma açılıp açılmayacağına daha sonra karar verecek.

En çok talep edilen özellik

YouTube, DM özelliğinin yıllardır kullanıcılar tarafından en çok istenen özellik olduğunu vurguladı. Doğrudan mesajlaşma ilk kez 2017’de duyurulmuş, 2018’de web sürümüne de eklenmişti.

Ancak bir yıl sonra şirket, kullanım oranlarının düşük olduğu tahmin edilen özellik yerine Stories gibi farklı sosyal medya formatlarına odaklanmış ve mesajlaşmayı tamamen kaldırmıştı.

YouTube, Stories özelliğini 2023 yılında sonlandırmıştı. Şirket, yeni test sürecinin platformda etkileşimi artırmayı amaçladığını belirtti.

ETİKETLER
YouTube Sosyal Medya İrlanda Polonya
Sıradaki Haber
Bilim insanlarından uyarı: Yüzyıl sonuna kadar sahillerin neredeyse yarısı yok olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:24
Türkiye’nin AB tescilli coğrafi işaret sayısı 43’e yükseldi
09:28
Katil İsrail'in Gazze'nin güneyinde bir eve saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti
09:25
Piyasalarda gözler ABD'deki istihdam raporunda
09:02
Böcek ailesi soruşturması: Otel ilaçlamasında sertifikasız çalıştığını itiraf etti
09:02
81 ilde göç operasyonu: 29 organizatör gözaltında, 687 düzensiz göçmen yakalandı
08:07
Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Mamdani ile yarın görüşecek
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
FOTO FOKUS
Zoom Yarışması'nda TRT'ye 8 ödül
Zoom Yarışması'nda TRT'ye 8 ödül
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ