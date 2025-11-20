Puslu 6.5ºC Ankara
Sciencealert 20.11.2025 07:29

Üç astronot uzayda mahsur kaldı: İşte bilinenler

Dünya yörüngesinde dönen Tiangong uzay istasyonunda bulunan üç Çinli astronot, dönüş kapsüllerinin hasar görmesi nedeniyle eve dönemiyor. Shenzhou 21 görevinin üyeleri Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang, geçtiğimiz Cuma gününden bu yana istasyonda mahsur durumda.

Üç astronot uzayda mahsur kaldı: İşte bilinenler

Tek geri dönüş aracı, Kasım ayı başında uzay çöpüyle çarpışma sonucu hasar aldı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), çarpışmanın “çok küçük bir uzay enkaz parçası” nedeniyle yaşandığını açıkladı. Çarpışma, aracın görüntüleme penceresinde çatlak oluşmasına yol açtı.

Şinhua[Şinhua]

Yedek araç 25 Kasım’da fırlatılabilir

CMSA yetkilileri güvenli bir yedek araç göndermek için çalışıldığını belirtti. Resmî dönüş tarihi açıklanmamış olsa da uçuş kayıtları, 25 Kasım’da bir fırlatma planlandığını gösteriyor. O tarihe kadar üçlü istasyonda kalmak zorunda.

Bazı uzmanlar bekleme sürecinde risklerin artabileceğine dikkat çekiyor. Bir önceki görevden gelen üç astronot, sağlam dönüş aracıyla Dünya’ya döndü. Tüm ekibin yedek araç gelene kadar istasyonda tutulmamış olmasının nedeni açıklanmadı ancak önceki ekibin dönüşünün gecikmesi nedeniyle istasyondaki kaynakların azalmış olabileceği değerlendiriliyor.

Geçmişte de yaşanmıştı

Bu, son iki yılda astronotların uzayda mahsur kaldığı ikinci olay. NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, teknik arızalar nedeniyle sekiz gün sürmesi planlanan görevlerinin dokuz ay uzamasının ardından Mart ayında Dünya’ya dönebilmişti.

RAND Corporation’dan mühendis Jan Osburg, Space.com’a yaptığı açıklamada yaşananları “büyük bir uyarı” olarak nitelendirdi. Osburg, “Durum oldukça kötü. Umuyoruz ki astronotlar en kısa sürede güvenle geri döner” dedi.

Uzay çöpleri büyüyen risk oluşturuyor

Dünya yörüngesinin giderek daha fazla uzay çöpüyle dolması sebebiyle çarpışma riskleri artıyor. 2021’de uzay enkazı Uluslararası Uzay İstasyonu’nun robotik koluna zarar vermişti. Son yıllarda ISS birçok kez uzay çöpünü manevra yaparak atlatmak zorunda kaldı.

Hasarın boyutu tam olarak bilinmezken, tüm dünya üç astronotun güvenle geri dönüşünü bekliyor.

