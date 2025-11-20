Puslu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NASA, The Guardian 20.11.2025 06:44

NASA, 3I/Atlas’ın yakın plan fotoğraflarını yayınladı

NASA, başka bir yıldız sisteminden Güneş Sistemi’ne giren kuyruklu yıldız 3I/Atlas’ın yakın plan fotoğrafları yayımladı. NASA’nın verdiği bilgiye göre, bu gök cismi yalnızca üçüncü doğrulanmış yıldızlararası ziyaretçi olma özelliğini taşıyor ve kısa bir geçişin ardından bir daha geri dönmemek üzere uzaya devam edecek.

NASA, 3I/Atlas’ın yakın plan fotoğraflarını yayınladı

Yaz aylarında keşfedilen 3I/Atlas, geçen ay Mars’ın yakınından zararsız şekilde geçti.

Kızıl gezegenin çevresinde görev yapan üç NASA uzay aracı, 29 milyon kilometre mesafeden geçiş yapan kuyruklu yıldızı görüntüledi. Avrupa Uzay Ajansı’nın Mars yörüngesindeki iki uydusu da gözlem yaptı.

NASA, 3I/Atlas’ın yakın plan fotoğraflarını yayınladı

Dünya’dan teleskopla görülebiliyor

Yaklaşık 307 milyon kilometre uzaklıkta bulunan kuyruklu yıldız, Dünya’dan gün doğumu öncesi saatlerde dürbün veya teleskopla görülebiliyor. NASA’nın vekaleten astrofizik direktörü Shawn Domagal-Goldman, “Kontrolünde teleskop olan herkes bunu izlemek istiyor, çünkü son derece nadir ve etkileyici bir fırsat” dedi.

3I/Atlas’ın Dünya’ya en yakın geçişi Aralık ortasında 269 milyon kilometre mesafede olacak. Ardından yıldızlararası uzaya geri dönecek ve bir daha dönmeyecek.

Jüpiter’e doğru yol alan ESA’nın Juice uzay aracı da ay boyunca kuyruklu yıldızı cihazlarıyla takip etti. Ancak Güneş’e en yakın geçişi sırasında antenini ısı kalkanı olarak kullandığı için bu verilerin Şubat ayına kadar Dünya’ya iletilemeyeceği belirtildi.

NASA, 3I/Atlas’ın yakın plan fotoğraflarını yayınladı

Güneş’ten bile daha eski bir sistemden gelmiş olabilir

Şili’deki teleskop tarafından tespit edildiği için Atlas adı verilen kuyruklu yıldızın 440 metre ile 5.6 kilometre arasında bir çapa sahip olduğu değerlendiriliyor. NASA bilim insanı Tom Statler, gözlemlerin bu hızlı hareket eden cismin Güneş Sistemi’nden daha yaşlı bir yıldız sisteminden geldiğine işaret ettiğini söyledi.

Statler, “Bu yalnızca başka bir güneş sistemine açılan bir pencere değil, aynı zamanda Dünya ve Güneş oluşmadan çok önceki derin geçmişe açılan bir pencere” dedi.

NASA, 3I/Atlas’ın yakın plan fotoğraflarını yayınladı

NASA: Uzaylı gemisi değil

Son haftalarda ortaya atılan bazı iddiaların ardından NASA yetkilileri, 3I/Atlas’ın bir uzaylı aracı olduğuna dair spekülasyonları reddetti. NASA’nın yöneticilerinden Amit Kshatriya, “Evrende yaşam arayışı sürüyor, ancak 3I/Atlas bir kuyruklu yıldız” ifadesini kullandı.

NASA, 3I/Atlas’ın yakın plan fotoğraflarını yayınladı

ETİKETLER
Mars NASA Uzay Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Trump, Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören tasarıyı imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:24
Türkiye’nin AB tescilli coğrafi işaret sayısı 43’e yükseldi
09:28
Katil İsrail'in Gazze'nin güneyinde bir eve saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti
09:25
Piyasalarda gözler ABD'deki istihdam raporunda
09:02
Böcek ailesi soruşturması: Otel ilaçlamasında sertifikasız çalıştığını itiraf etti
09:02
81 ilde göç operasyonu: 29 organizatör gözaltında, 687 düzensiz göçmen yakalandı
08:07
Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Mamdani ile yarın görüşecek
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
FOTO FOKUS
Zoom Yarışması'nda TRT'ye 8 ödül
Zoom Yarışması'nda TRT'ye 8 ödül
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ