NASA, 3I/Atlas’ın yakın plan fotoğraflarını yayınladı

Yaz aylarında keşfedilen 3I/Atlas, geçen ay Mars’ın yakınından zararsız şekilde geçti.

Kızıl gezegenin çevresinde görev yapan üç NASA uzay aracı, 29 milyon kilometre mesafeden geçiş yapan kuyruklu yıldızı görüntüledi. Avrupa Uzay Ajansı’nın Mars yörüngesindeki iki uydusu da gözlem yaptı.

Dünya’dan teleskopla görülebiliyor

Yaklaşık 307 milyon kilometre uzaklıkta bulunan kuyruklu yıldız, Dünya’dan gün doğumu öncesi saatlerde dürbün veya teleskopla görülebiliyor. NASA’nın vekaleten astrofizik direktörü Shawn Domagal-Goldman, “Kontrolünde teleskop olan herkes bunu izlemek istiyor, çünkü son derece nadir ve etkileyici bir fırsat” dedi.

3I/Atlas’ın Dünya’ya en yakın geçişi Aralık ortasında 269 milyon kilometre mesafede olacak. Ardından yıldızlararası uzaya geri dönecek ve bir daha dönmeyecek.

Jüpiter’e doğru yol alan ESA’nın Juice uzay aracı da ay boyunca kuyruklu yıldızı cihazlarıyla takip etti. Ancak Güneş’e en yakın geçişi sırasında antenini ısı kalkanı olarak kullandığı için bu verilerin Şubat ayına kadar Dünya’ya iletilemeyeceği belirtildi.

Güneş’ten bile daha eski bir sistemden gelmiş olabilir

Şili’deki teleskop tarafından tespit edildiği için Atlas adı verilen kuyruklu yıldızın 440 metre ile 5.6 kilometre arasında bir çapa sahip olduğu değerlendiriliyor. NASA bilim insanı Tom Statler, gözlemlerin bu hızlı hareket eden cismin Güneş Sistemi’nden daha yaşlı bir yıldız sisteminden geldiğine işaret ettiğini söyledi.

Statler, “Bu yalnızca başka bir güneş sistemine açılan bir pencere değil, aynı zamanda Dünya ve Güneş oluşmadan çok önceki derin geçmişe açılan bir pencere” dedi.

NASA: Uzaylı gemisi değil

Son haftalarda ortaya atılan bazı iddiaların ardından NASA yetkilileri, 3I/Atlas’ın bir uzaylı aracı olduğuna dair spekülasyonları reddetti. NASA’nın yöneticilerinden Amit Kshatriya, “Evrende yaşam arayışı sürüyor, ancak 3I/Atlas bir kuyruklu yıldız” ifadesini kullandı.