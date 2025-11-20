Instagram, Avustralya’da yasak öncesi gençlerin hesaplarını kapatmaya başlayacak

Avustralya’nın 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı 10 Aralık’ta yürürlüğe girecek. Yasak TikTok, YouTube, X ve Reddit gibi diğer platformları da kapsıyor.

Başbakan Anthony Albanese, “çocukların çocuk olmasına izin vermeyi amaçladıklarını” söyledi. Meta ve diğer şirketler yasaya karşı çıkıyor ancak uyacaklarını belirtiyor.

150 bin Facebook, 350 bin Instagram hesabı etkilenecek

Avustralya’nın internet denetim kurumu, ülkede 13-15 yaş grubunda yaklaşık 150 bin Facebook ve 350 bin Instagram kullanıcısı olduğunu tahmin ediyor. 4 Aralık’tan sonra 16 yaş altı yeni hesap açılması da engellenecek.

Meta, gençlerden iletişim bilgilerini güncellemelerini istedi ve hesapları kapatılmadan önce paylaşımlarını, videolarını ve mesajlarını indirme imkanı sağladı. Şirket, yaşını kanıtlamak isteyen gençlerin yüz tanıma için “video selfie” gönderebileceğini ya da ehliyet gibi resmi kimlik gösterebileceğini bildirdi.

Denetimde tek çözüm yok

Avustralya devletinin talebiyle İngiltere merkezli ACCS tarafından incelenen yöntemlerin tek başına her durumda işe yarar olmadığını belirten raporda, “Tüm kullanımlara uygun evrensel bir çözüm bulamadık” denildi.

16 yaş altını engellemek için “makul adımlar” atmayan platformlara 50 milyon Avustralya dolarına (25 milyon sterlin) kadar ceza kesilebilecek. Meta’nın güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Antigone Davis, Reuters’a yaptığı açıklamada, “10 Aralık’a kadar tüm 16 yaş altı kullanıcıları kaldırmak için çalışıyoruz ancak bu sürekli ve çok katmanlı bir süreç olacak” dedi.

Meta, 16 yaş altının sosyal medya uygulamalarını indirmeden önce ebeveyn onayı almasını şart koşan bir yasa istediğini belirtti. Şirket, gençlerin yaş doğrulama sistemlerini aşmaya çalışabileceğini vurguladı.

Roblox yeni kısıtlamaya gidiyor

Ban içinde yer almamak için adım attığı düşünülen Roblox, 16 yaş altı kullanıcıların yetişkin yabancılarla sohbet edemeyeceğini duyurdu. Aralık ayında Avustralya, Yeni Zelanda ve Hollanda’da zorunlu yaş doğrulaması başlayacak, Ocak’ta küresel olarak genişleyecek.

Yasak hangi platformları kapsıyor?

Yasaktan etkilenen sosyal medya platformları:

Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube

Yasak kapsamı dışında kalanlar:

Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Roblox, Steam ve Steam Chat, WhatsApp, YouTube Kids