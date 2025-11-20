Puslu 6.5ºC Ankara
AA 20.11.2025 06:22

Hamas: İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar soykırımı yeniden başlatma girişimidir

Hamas, soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği ve en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları, 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlatmayı amaçlayan tehlikeli bir tırmanış' olduğunu duyurdu.

Hamas: İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar soykırımı yeniden başlatma girişimidir

Hamas'tan, İsrail ordusunun Gazze'de birliklerine ateş açıldığı iddiasıyla Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze ve Han Yunus kentlerinde gerçekleştirdiği aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 25'ten fazla Filistinlinin şehit düşmesine yol açan korkunç katliamı şiddetle kınıyoruz. Bunu, savaş suçlusu Netanyahu'nun halkımıza karşı soykırımı yeniden başlatmaya çalıştığı tehlikeli bir tırmanış olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de İsrail birliklerine ateş açıldığı iddialarının yalanlandığı açıklamada, İsrail'in bu iddialarını ateşkesi ihlal eden saldırılarını meşrulaştırmak için ortaya attığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana anlaşmayı ihlal eden saldırılarında 300'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'de ev ve bina yıkma eylemlerini ve Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutmayı sürdürerek ateşkese garantör olan ABD ve bölge ülkelerine meydan okuduğu belirtildi.

ABD yönetimine seslenilen açıklamada, ABD'nin duyurduğu taahhütleri yerine getirmesi, İsrail'i durdurmak için ciddi baskı yapması ile İsrail'in ateşkese saygı göstermesini ve Filistinlileri hedef alan saldırıları durdurmasını sağlama çağrısında bulunuldu.

Ateşkes anlaşmasının garantörleri olan Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara da seslenilen açıklamada, İsrail'i ateşkesi tehdit eden ihlallerini durdurmaya zorlama çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde konuşlu birliklerine ateş açıldığı iddiasıyla Han Yunus ve Gazze kentlerine hava saldırıları düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini 77'sinin de yaralandığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Hamas İsrail Gazze ABD
