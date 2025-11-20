İngiltere’de parti üyesinden İslam’a karşı kitlesel soykırım çağrısı

İddiaya göre, aşırı sağ görüşlü bir aktivist tarafından kurulan WhatsApp grubunda bir üye, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer için “kurşunu hak ediyor” ifadesini kullandı.

Mesaja bir başka kişinin “diktatör” şeklinde yanıt verdiği, Tom Pickup’ın ise Starmer için argo bir ifadeyle “dalga geçici” karşılığını yazdığı belirtildi.

Gönderiler arasında bir hükümet bakanına yönelik hakaretler, “kitlesel sınır dışı etmeleri destekliyorum” ifadeleri ve Müslümanlara yönelik şiddet çağrıları olduğu iddia ediliyor.

Bir paylaşımda ise grup üyelerine “göçmenlere saldırmak için silah stoklayın” çağrısı yapıldığı ileri sürüldü.

‘Şaka yaptım, bağlamından koparıldı’ savunması

Tom Pickup, The Guardian’a yaptığı açıklamada mesajlarının mizah amaçlı olduğunu ve bağlamından koparıldığını öne sürdü. İslam’a karşı kitlesel soykırım çağrısı gibi paylaşımlardan haberinin olmadığını, görse bunu kınayacağını söyledi.

Reform UK, The Independent’a yaptığı açıklamada Pickup’ın soruşturma tamamlanana kadar askıya alındığını bildirdi. Pickup ise daha fazla yorum yapmayı reddederek Guardian’daki açıklamalarına atıfta bulundu.

İstifa çağrısı

Lancashire County Council’de görevli İşçi Partili meclis üyesi Samara Barnes, olayın “bir şaka veya eğitimle düzeltilemeyecek kadar ciddi olduğunu” belirterek Pickup’ın istifasını istedi ve durumu yerel etik kuruluna taşıdığını açıkladı.

Barnes, “İnsanların radikalleştiğinde neler olabileceğini gördük. Bu tür söylemler iç terörizmdir. Reform UK bu konuda net duruş sergilemek zorunda” dedi.