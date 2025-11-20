Puslu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 20.11.2025 06:35

İngiltere’de parti üyesinden İslam’a karşı kitlesel soykırım çağrısı

Nigel Farage’ın liderliğindeki Reform UK partisinden bir belediye meclis üyesi, içinde “İslam’a karşı kitlesel soykırım” çağrısının yer aldığı bir WhatsApp grubundaki mesajlar nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Lancashire’da Reform UK’in önde gelen isimlerinden Tom Pickup hakkında soruşturma başlatıldı.

İngiltere’de parti üyesinden İslam’a karşı kitlesel soykırım çağrısı

İddiaya göre, aşırı sağ görüşlü bir aktivist tarafından kurulan WhatsApp grubunda bir üye, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer için “kurşunu hak ediyor” ifadesini kullandı.

Mesaja bir başka kişinin “diktatör” şeklinde yanıt verdiği, Tom Pickup’ın ise Starmer için argo bir ifadeyle “dalga geçici” karşılığını yazdığı belirtildi.

Gönderiler arasında bir hükümet bakanına yönelik hakaretler, “kitlesel sınır dışı etmeleri destekliyorum” ifadeleri ve Müslümanlara yönelik şiddet çağrıları olduğu iddia ediliyor.

Bir paylaşımda ise grup üyelerine “göçmenlere saldırmak için silah stoklayın” çağrısı yapıldığı ileri sürüldü.

‘Şaka yaptım, bağlamından koparıldı’ savunması

Tom Pickup, The Guardian’a yaptığı açıklamada mesajlarının mizah amaçlı olduğunu ve bağlamından koparıldığını öne sürdü. İslam’a karşı kitlesel soykırım çağrısı gibi paylaşımlardan haberinin olmadığını, görse bunu kınayacağını söyledi.

Reform UK, The Independent’a yaptığı açıklamada Pickup’ın soruşturma tamamlanana kadar askıya alındığını bildirdi. Pickup ise daha fazla yorum yapmayı reddederek Guardian’daki açıklamalarına atıfta bulundu.

İstifa çağrısı

Lancashire County Council’de görevli İşçi Partili meclis üyesi Samara Barnes, olayın “bir şaka veya eğitimle düzeltilemeyecek kadar ciddi olduğunu” belirterek Pickup’ın istifasını istedi ve durumu yerel etik kuruluna taşıdığını açıkladı.

Barnes, “İnsanların radikalleştiğinde neler olabileceğini gördük. Bu tür söylemler iç terörizmdir. Reform UK bu konuda net duruş sergilemek zorunda” dedi.

ETİKETLER
İngiltere İslam Düşmanlığı
Sıradaki Haber
Instagram, Avustralya’da yasak öncesi gençlerin hesaplarını kapatmaya başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:24
Türkiye’nin AB tescilli coğrafi işaret sayısı 43’e yükseldi
09:28
Katil İsrail'in Gazze'nin güneyinde bir eve saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti
09:25
Piyasalarda gözler ABD'deki istihdam raporunda
09:02
Böcek ailesi soruşturması: Otel ilaçlamasında sertifikasız çalıştığını itiraf etti
09:02
81 ilde göç operasyonu: 29 organizatör gözaltında, 687 düzensiz göçmen yakalandı
08:07
Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Mamdani ile yarın görüşecek
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
Kadirli'de hasadı yapılan ıspanakların yıkama ve temizleme süreci
FOTO FOKUS
Zoom Yarışması'nda TRT'ye 8 ödül
Zoom Yarışması'nda TRT'ye 8 ödül
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ