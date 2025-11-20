Trende bir kadını ateşe verdiği iddia edilen zanlıya federal terör suçlaması

Olay, Pazartesi akşamı saat 21.30’dan hemen önce CTA Blue Line treninde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Reed’in elinde bir şişeyle vagon içerisinde yürüyerek 26 yaşındaki kadın yolcuya yaklaştığı görülüyor.

Şikayet dilekçesine göre zanlı, kadının başına ve vücuduna sıvı döktükten sonra ateşe vermeye çalıştı.

Vücudu alev aldı, vagon içinde kaçış yaşandı

Kadın saldırgana karşı koyup vagonun önüne doğru kaçarken Reed’in peşine düştüğü, ardından elindeki şişeyi ateşleyip yeniden kadını tutuşturduğu belirtildi. Şikayette, Reed’in kadının alevler içinde kalışını izlediği ifade edildi.

Kurbanın vücudu neredeyse tamamen alevler içindeydi ve yere yuvarlanarak yangını söndürmeye çalıştı. Tren, Chicago şehir merkezindeki Clark ve Lake durağında durdu. Kadın perona çıkar çıkmaz yere yığıldı ve çevredekiler yardım etti. Reed de vagondan inerek olay yerinden uzaklaştı.

Ağır yanıklar, hızlı gözaltı

Polis olay yerine ulaştığında kadının yüzünde ve vücudunda ağır yanıklar vardı. Vagon içinde kısmen erimiş bir şişe, çakmak, koltukta yanıcı sıvı kalıntıları ve kadının yanmış kıyafet parçaları bulundu.

Güvenlik kameraları saldırganın olaydan kısa süre önce bir benzin istasyonunda küçük bir kaba benzin doldurduğunu ortaya koydu. Reed, Salı sabahı üzerindeki kıyafetlerin aynı olması ve sağ elindeki yanıklar nedeniyle tespit edilip gözaltına alındı.

Suç duyurusuna göre Reed karakola götürülürken defalarca “Yan canlı yan” ifadelerini bağırdı. Çarşamba günü çıkarıldığı federal mahkemede ise içeri girer girmez yüksek sesle “Suçlu olduğumu kabul ediyorum” diye bağırdı, avukat yardımını reddetti ve duruşma boyunca şarkı söylemeye başladı. Mahkeme, zanlı için akıl sağlığı değerlendirmesi yapılmasına karar verdi.