Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 08:22Son Güncelleme: Kaynak: BBC
YouTube, İngiltere'de çocukların verilerini toplamakla suçlandı
[Fotograf: AA]
YouTube, İngiltere'de 13 yaşından küçük çocukların görüntüleme verilerini toplamakla suçlandı.
Konuya ilişkin çalışma yürüten Duncan McCann, Bilgi Komisyonu Ofisi'ne (ICO) resmi bir şikayette bulundu.
McCann, sitenin; çocukların izlediği videoları, nerede ve hangi cihazla izlediğine dair verileri topladığını belirtti.
Söz konusu şikayetin, ülkede "ICO çocuk kodu" olarak bilinen ve 2020'de duyurulan uygulamaya dair ilk şikayet olabileceği duyuruldu. Söz konusu uygulamayla çocukların internet erişimlerinin yüksek düzeyde gizlilikle sağlanması hedefleniyor.
Google'ın da ana şirketi olan ABD'li teknoloji devi Alphabet'e ait olan YouTube, 2019'da çocukların gizliliğini ihlal ettiği için ABD'de 170 milyon dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.
Etiketler: YouTube
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