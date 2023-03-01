Ülkede üç ayda Kum, Tahran, İsfahan ve Burucerd şehirlerindeki 14 okulda, 650 kız öğrenci zehirlendi.

Yaşanan bu gelişme ertesinde, ülkede, okula gitmelerinin engellenmesi amacıyla kız çocuklarının kasıtlı olarak zehirlendiği iddiaları ortaya atıldı.

Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, zehirlenmenin kaynağının bulunması için İstihbarat ve Eğitim Bakanlıklarının birlikte çalışacağını duyurdu.

İlk olarak, 30 Kasım'da Kum kentindeki bir lisede 18 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı, zehirlenme bulgusuna rastlandı.

Diğer kentlerdeki kız okullarında da benzer vakalara rastlanması tartışmaları alevlendirdi.

Aileler, gelişmeler karşısında endişelerini dile getirirken, iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Bir kesim, kız öğrencilerin, ülkede son aylarda patlak veren protestolar nedeniyle hedef alındığı öne sürdü..

Bir diğer kesim de kız öğrencilerin okula gitmelerinin engellenmeye çalışıldığını iddia etti.

"Paniğe neden olmamalı"

İddiaların ardından yetkililerden açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı vakaların hafif atlatıldığını açıkladı,, "Zehirlenmelerin ölümcül değil, paniğe neden olmamalı" dedi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Yunus Panahi'nden de, "Anlaşılan o ki, kimileri, tüm okulların, özellikle de kız okullarının kapatılmasını istiyor." açıklaması yaptı.

