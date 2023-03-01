Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 08:07Son Güncelleme: Kaynak: AP, Reuters
Çin'den ABD'ye TikTok yasağı tepkisi: Devlet gücü kötüye kullanılıyor
[Fotograf: AA]
Çin, ABD yönetiminin video paylaşım uygulaması TikTok'a erişime yönelik yasaklarını "devlet gücünün kötüye kullanılması" olarak tanımladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, ABD hükümetinin, ulusal güvenlik kavramını gereğinden fazla esnettiğini ve diğer ülkelerin şirketlerini bastırmak için devlet gücünü kötüye kullandığını söyledi.
Beyaz Saray, federal kurumlara ait cihazlardan Çin'e ait TikTok uygulamasının kaldırılması için 30 gün süre vermişti.
Konuya ilişkin kılavuz bildiride, ABD'ye ait verilerin güvende tutulması için tüm federal kurumlara ait telefon ve sistemlerden TikTok'un kaldırılması; internet trafiğinin söz konusu uygulamaya ulaşmasının engellenmesi talimatı verilmişti.
Çinli ByteDance şirketine ait TikTok ise endişelerin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığını belirterek casusluk iddialarını reddediyor.
Etiketler: TikTok
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