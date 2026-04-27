AA 27.04.2026 09:56

Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun duruşması başlamasına bir saat kala "güvenlik" gerekçesiyle iptal edildi

Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün yapılması planlanan duruşması, başlamasına bir saat kala "güvenlik" gerekçesiyle iptal edildi.

Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun duruşması başlamasına bir saat kala "güvenlik" gerekçesiyle iptal edildi

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yaklaşık 2 ay aradan sonra bugün ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun duruşması iptal edildi.

Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 aydır ifade vermeyen İsrail Başbakanı'nın duruşmasının "güvenlik" gerekçesiyle iptali için başvuruda bulundu.

Mahkeme, başlamasına bir saat kala talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.

Netanyahu, ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının ardından geçen 2 haftada "güvenlik" gerekçesiyle duruşmaların ertelenmesini talep etmiş, talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı evlere el koydu
SON HABERLER
11:28
Çekme helvaya yeni standart: Üretimden ambalaja tüm kriterler belirlendi
11:31
KDK'den sağlık kuruluşlarında denetimin güçlendirilmesi için tavsiye kararı
11:23
Kuru soğan ihracatı yıla hızlı başladı
11:23
Ayvalık zeytinyağına karekodlu sistem: 'Ürün kimliği' markaya değer katacak
11:16
İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 50 yapıyı havaya uçurarak yıkımı sürdürdü
11:17
Uzmanlar Fed'in faiz indirim rotasında kalacağını öngörüyor
