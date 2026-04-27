İşgalci İsrail ordusu Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı evlere el koydu

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'nın yanı sıra Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab ve Er-Ram beldelerinde çok sayıda eve baskın yaptı.

Zorla boşaltılan bazı evler İsrail askerlerince el konularak gözaltı ve sorgu merkezine dönüştürüldü.

Bölgede geniş çaplı gözaltı operasyonları gerçekleştiren İsrail ordusu, evlere yaptığı baskınlarda Filistinli eski tutukluları ve yakınlarını da gözaltına aldı.

İsrail ordusu, baskın sırasında kampın üzerinde insansız hava araçları (İHA) uçurdu.

Bölge sakinlerine, baskınların yaklaşık 24 saat süreceği bildirildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin evlere zorla girerek kapıları kırdığı görüldü.

İsrail ordusunun Er-Ram ve Kefr Akab beldelerinde de benzer gözaltı operasyonları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kudüs ile Ramallah arasındaki ana yol üzerinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı, sık sık İsrail askerleri ile Filistinliler arasında gerilime sahne oluyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırı, baskın ve gözaltılarda ciddi artış yaşanıyor.