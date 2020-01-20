Dünya
Yol kenarına iniş yapan helikoptere kamyon çarptı20 Ocak 2020 Pazartesi 10:10 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:30
Brezilya'da yol kenarına iniş yapan helikopterin pervanelerine kamyon çarptı. Helikopterin pervaneleri parçalanırken, kazada yaralanan olmadı.
Brezilya güvenlik güçlerinin Acre kentinde düzenlediği opreasyon sırasında kullandıkları helikopter, içerisindeki 5 kişi ile yol kenarına iniş yaptı.
Operasyona katılan polisleri taşıyan helikopterin pervanelerine bu sırada yoldan geçmekte olan bir kamyon çarptı.
Kazada, helikopterin pervaneleri parçalanırken şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: kamyon helikopter Brezilya