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Yerli otomobil İngiliz basınında
[Fotoğraf: AA]
İngiliz The Telegraph, Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği tesise ait fotoğrafa "Günün Fotoğrafları" arasında yer verdi.
Türkiye'nin Otomobili, dünya basınının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Son olarak İngiliz The Telegraph, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaat başlama töreninden bir fotoğrafı paylaştı.
Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan fotoğraf, The Telegraph'ın Günün Fotoğrafları kategorisinde sergilendi.
Yıllık 175 bin araç üretilebilecek
TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek 230 bin metrekarelik kapalı alanda hayata geçirilecek fabrikanın yılda 175 bin adet araç üretim kapasitesine sahip olacağını ve burada 4 bin 300 kişinin istihdam edileceğini bildirmişti.
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