Haber Giriş: Kaynak: USGS
Alaska'da 7,8 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Alaska Yarımadası'nda 7,8 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Perryville bölgesi olan deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
ABD Ulusal Tsunami Uyarı Servisi, deprem sonrası bölge için yaptığı uyarıyı daha sonra geri çekti.
Etiketler: amerika'da deprem alaska'da depremSon Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:27
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