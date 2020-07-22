ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Perryville bölgesi olan deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Servisi, deprem sonrası bölge için yaptığı uyarıyı daha sonra geri çekti.