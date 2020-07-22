Cumhuriyetçiler ve Demokratlar dün gerçekleşen toplantılarda işten çıkarılan ABD'liler için işsizlik sigortasının uzatılması ve okullara daha fazla para sağlanmasını görüştüler.

Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle yapılan ayrı toplantıların ardından Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller Trump yönetiminin karşı çıkmasına rağmen koronavirüs testi için daha fazla fon ayrılmasını beklediklerini açıkladılar.

Ancak, bazı Senato üyesi Cumhuriyetçiler bile Trump'ın maaşlarda yapılacak vergi kesintisi teklifi hakkında şüphe belirttiler. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin ve Beyaz Saray'ın vergi kesintisi teklifi üzerine uzlaşamadığını söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçilerin değerlendirdiği 1 trilyon dolar büyüklüğündeki paketin ABD ekonomisi ve ABD'lilerin sağlığı için yapılması gerekenlere yeterli olmayacağını ifade etti.

Demokratların ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi iki ay önce 3 trilyon dolar değerinde yardım paketini onaylamış ancak Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato teklifi görmezden gelmişti.

Senato Demokrat Grup Başkanı Chuck Schumer, "Bizi görmeye geldikleri için ve bazı konuların altını çizdikleri için memnunuz ancak pazarlık yapmaya hazır değiller" dedi.

Senato Çoğunluk Grup Başkanı Mitch McConnell Cumhuriyetçilerin 1 trilyon dolar olması beklenen koronavirüs yardım paketini yakında açıklayacaklarını söyledi.

McConnell, yardım paketinde okullara 105 milyar dolar ayrılacağını ve paketin küçük işletmelere yardım, bireylere ve ailelere doğrudan ödemeler, çalışanlarını ve müşterilerini koruyabilmeleri için şirketlere yardım, tanı ve tedavi, şirketlerin, sağlık tesislerinin, kiliselerin, yardım kuruluşlarının ve devlet kurumlarının çeşitli yükümlülüklerden korunmasını kapsayacağını söyledi.