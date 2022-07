Araştırmacılar, Arjantin'de T-rex gibi orantısız şekilde kısa kolları olan dinozor iskeleti buldular. İskeleti bulunan dinozorun T-rex'den daha eski olduğu ortaya çıktı.

Kuzey Patagonya’da yapılan kazılar, Current Biology dergisinde yayımlandı.

Fosil incelemesi yapan paleontologlara göre dinozor iskeletinin T-rex ile akrabalığı yok. Bulanan dinozor iskeleti, yeni bir tür yırtıcı dinozor.

Meet Meraxes gigas, the newest member of the carcharodontosaurid theropod radiation! Based on a well preserved skeleton, this giant carnivore was over 35 feet long and weighed around 9000 lbs. Published today in @CurrentBiology! Artwork (c) J. Gonzalez pic.twitter.com/zoqHGBLTQu