Daily Telegraph'a konuşan kaynaklar, Boris Johnson'ın yazarlık kariyerine geri dönebileceğini, bu hafta sonunu düşünmeye ayırdığını ve henüz karar almadığını söyledi.

Roma İmparatorluğu hakkında tarihsel bir araştırma da dahil olmak üzere birçok kitabın yazarı olan Johnson'ın, William Shakespeare'in hayatı hakkında bir makaleyi İngiliz yayınevi olan Hodder ve Stoughton'a henüz göndermediği açıklandı.

Kitabın, şairin ölümünün 400'üncü yıl dönümüne denk gelecek şekilde 2016 gibi erken bir tarihte yayınlanması gerekiyordu.

Ancak yayıncı, o sırada dışişleri bakanı olarak atanan Boris Johnson'ın çıkış tarihini erteleme teklifini kabul etti.

Para meselesinin, giden başbakan için özellikle hassas olduğu söyleniyor.

Ayrıca, çeşitli raporlara göre, Johnson mali sıkıntılarla boğuşuyor.