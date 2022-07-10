ABD’nin Oklahoma eyaletindeki ONEOK doğal gaz tesisinde dün yangın çıktı.

ONEOK doğal gaz şirketi olayda herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

Yetkililer tesisin çevresindeki halkın tahliye edildiğini ve şirketin Enid kentindeki birkaç otelle anlaşarak tahliye edilenlerin otelde konaklamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde yangın nedeniyle yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Yetkililer yangının çıkış nedeni hakkında henüz açıklamada bulunmadı.