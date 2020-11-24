Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin, Hudeyde'nin güneyindeki Et-Tuhayta ve El-Huha semtlerini birbirine bağlayan toprak yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu biri kadın, biri kız çocuğu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının siv illeri taşıyan bir aracı hedef aldığına vurgu yapılan açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Husilerden suçlamalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husi milisler, Hudeyde kent merkezi ile stratejik öneme sahip limanı, hükümet güçleri ise kentin güney ve doğu girişlerini kontrol altında bulunduruyor.

Yemen'deki kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu y ana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.