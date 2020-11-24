Karara göre, bir aya kadar hapis cezası kalan ve para cezalarının ödenmemesi nedeniyle cezaevinde bulunan bazı Pakistanlı mahkumlar tahliye edilecek.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin çıkardığı kararda, serbest bırakılacak mahkumlarla ilgili sayı, tutuklanma nedeni ve suç türü gibi bilgiler paylaşılmadı.

Tahliye kararı, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın geçen hafta Kabil'e yaptığı bir günlük ziyaretinin ardından geldi.

Pakistan'dan teşekkür

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed Sadık, gelişmenin ardından Eşref Gani'ye teşekkür mesajı paylaştı.