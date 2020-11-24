Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesindeki önemli sorunlardan biri olan su sıkıntısı son buldu. Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclisler, ilçe merkezi ve çevresindeki Biza'a ve Kabbasin beldelerindeki su şebekesini ve altyapıyı yeniledi.

Proje kapsamında yer altı su kaynaklarından istifade edilmek üzere eşilen kuyulardan temin edilen temiz içme suyu, kent merkezinde tadilatı tamamlanan 10 bin metreküplük depoda muhafaza ediliyor.

Halk suyun metreküpüne 6 lira ödeyecek

Su sayaçları taktıran aileler, dün açılan vanalarla temiz ve güvenilir suya kavuştu.

Yerel meclis binalarına su abonelikleri için başvuranlar, daha önce dışardan tankerlerle satılan suyun metreküpüne 12 lira yerine 6 lira ödeyecek.

Aboneliklerin tamamlanmasıyla, en az 150 bin sivilin yaşadığı El-Bab kent merkezi ve çevresindeki bölgelerde, su sıkıntısının tamamen ortadan kalkması bekleniyor.

Bab ilçesinin kuzey kırsalındaki Çobanbey beldesi ve çevresindeki köylerde de yakın zamanda benzer projeler hayat geçirilerek halkın temiz içme su ihtiyacı karşılanmıştı.

Bab Yerel Meclis Başkanı Muhammed Heysem Şehabi, Türkiye'nin desteğiyle Bab'ın bazı mahallelerine su vermeye başladıklarını söyledi. Şehabi, "İlçe merkezindeki diğer mahallelere de su vermeye başlayacağız. Bab halkı, su sayaçlarını evlerine taktırmasıyla 6 liradan başlayan fiyatlarla şebeke suyuna kavuşacak. Bab halkına hayırlı olsun" dedi.

"Su evimize ulaştı"

İlçe sakinlerinden Muhammed Akil, daha önce tankerlerden su satın aldıklarını belirterek "Elhamdülillah ilk şebeke suyuna kavuşanlardanım. Çok şükür tankerle uğraşmak gibi bir durum kalmadı. Su evimize ulaştı. Yerel meclisin çalışmalarından çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

“Saatlerce susuz kalıyorduk”

Sivillerden Muhammed Neccar ise şebeke suyuna kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Daha önce tankerlerden su aldıklarını söyleyen Neccar şunları anlattı: "Suyun ne zaman biteceğini bilmiyorduk. Depoladığımız suların bitmesiyle birlikte saatlerce susuz kalıyorduk. Su tankerinin gelmesini bekliyorduk. Artık bu dert kalmadı. Elhamdülillah meclis evimize kadar suyumuzu ulaştırdı. Daha önce suyun metreküpüne 12 lira öderken şimdi ise yarı fiyatına alıyoruz. Esed rejimi ve terör örgütlerinin yerle bir ettiği su şebekesini meclisimizin ekipleri tamir etti."

