Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 12:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Atmosferde koronavirüs etkisi: Küçük bir miktar düşüş görüldü
Karantina sürecinde atmosferdeki karbondioksit oranının düşüp düşmediği merak ediliyordu. Dünya Meteoroloji Örgütü karbondioksit oranındaki artışta "küçük bir miktar düşüş görüldüğünü" duyurdu.
Koronavirüs salgınındaki karantina uygulamaları, dünyada endüstriyel üretimi yavaşlattı, yollardaki araç sayısını azalttı. Ancak atmosferdeki zararlı karbondioksit oranındaki azalma beklentilerin gerisinde kaldı.
Dünya Meteoroloji Örgütü, Sera Gazı Bülteni yayımladı. Bültendeki geçici tahminlere göre, 2020'de karbon emisyonlarında yüzde 4,2 ila 7,5 arasında azalma görülecek.
Bu miktarın sürekli artan karbon emisyonlarında yalnızca küçük bir düşüşe karşılık geldiğine vurgu yapıldı. .
Etiketler: Meteoroloji Bilimsel Araştırma
Son Haberler
- 13:55
- 13:57
- 14:04
- 13:48
- 13:25
Sıradaki Haber
El-Bablılar Türkiye'nin desteğiyle temiz içme suyuna kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz