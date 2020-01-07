Dünya
Yemen'deki Husilerden askeri eğitim kampına saldırı: 9 ölü07 Ocak 2020 Salı 11:36 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 11:42
Yemen'deki Husilerin, Dali kentinde bir askeri eğitim kampına düzenlediği hava saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı.
[Fotoğraf: AFP]
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husiler, Dali'nin kuzeyindeki askeri eğitim kampına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.
Söz konusu askerlerin Yemen'in İbb kentindeki 4'üncü Tugay'a mensup olduğu ve eğitim için Dali'de bulunduğu kaydedildi.
İran destekli Husiler, 29 Aralık 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hizam Emni güçlerinin Dali'deki askeri mezuniyet törenini yine SİHA'larla hedef almış, saldırıda 8 kişi ölmüş, çoğu sivil 30 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA