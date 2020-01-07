Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husiler, Dali'nin kuzeyindeki askeri eğitim kampına silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 asker yaşamını yitirdi, 6 asker yaralandı.

Söz konusu askerlerin Yemen'in İbb kentindeki 4'üncü Tugay'a mensup olduğu ve eğitim için Dali'de bulunduğu kaydedildi.

İran destekli Husiler, 29 Aralık 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hizam Emni güçlerinin Dali'deki askeri mezuniyet törenini yine SİHA'larla hedef almış, saldırıda 8 kişi ölmüş, çoğu sivil 30 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA