Açıklama, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan geldi.

Söz konusu açıklamada, Almanya'nın, Bağdat ve Taci'deki birliklerinin Ürdün ve Kuveyt'e kaydırılacağı; Irak askerlerine verilen eğitimin sürmesi konusunda Bağdat hükümeti ile yapılan görüşmelerin ise devam ettiği bildirildi.

Almanya'nın Irak'ta 120 askeri bulunuyor, ancak bu askerlerin çoğu Bağdat ve Taci dışındaki yerlerde görev yapıyor.

Kaynak: TRT Haber