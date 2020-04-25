Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'dan yayın yapan Es-Sevra gazetesine, ülkedeki durum ve Suudi Arabistan'la iletişimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman ile iletişim kurduğu yönündeki soruyu Meşat, "Saldırgan (düşman) ülkelerle (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri) ve birçok uluslararası tarafla çok sayıda ve devamlı iletişimimiz var." şeklinde yanıtladı.

İletişimin bazen yoğunlaştığını, bazen de hafiflediğini ancak birçok uluslararası tarafla bunun devam ettiğini ifade eden Meşat, iletişimin hala konuşma bağlamında kaldığını, dolayısıyla sözlerin icraata konmadan olumlu olmayacağını aktardı.

Husi ve Suudi Arabistanlı yetkililer arasında görüşmelerin olduğu yönündeki iddialarla ilgili ise Meşat, görüş alışverişlerinin yanı sıra olaylara ve gelişmelere bağlı olarak bazen güçlü bazen de zayıf iletişimin bulunduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi ancak Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir 31 Mart'ta ABD'nin Wall Street Journal gazetesinde yer alan açıklamasında, ülkesinin Husiler ile askeri tırmanış istemediğini belirterek, savaşın sona ermesi için günlük görüşmeler yürüttüğünü doğrulamıştı.

Dün, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, tek taraflı ilan ettikleri ateşkesi Birleşmiş Milletlerin (BM) talebi üzerine 1 ay uzatmıştı.

Aden kentine elektrik verilmeye başlandı

Öte yandan Yemen'in güneyindeki Aden kentinde protestolara neden olan uzun süreli elektrik kesintilerinin ardından kente kademeli olarak enerji verilmeye başlandı.

Elektrik ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Abdulhakim Fadıl, hükümete bağlı SABA ajansına yaptığı açıklamada, Aden'e kademeli olarak elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

İlerleyen saatlerde kentteki elektrik kesintilerinin daha da azaltılacağını belirten Fadıl, sıkıntının Başbakan Muin Abdulmelik ile bakanlığın çabaları sonucunda çözüldüğünü kaydetti.