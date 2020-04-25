Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İngiltere'de siparişler evlere robotlarla teslim ediliyor
İngiltere'nin Milton Keynes bölgesinde market siparişleri için robotlar kullanılmaya başlandı. Sağlık çalışanları hizmetten ücretsiz faydalanabiliyor.
ABD merkezli teknoloji şirketi Starship Technologies, iki yıldır Milton Keynes'de robotik araç hizmetleri veriyor.
Ülkede koronavirüs salgınının artmasının ardından şirketin araçlarına talep arttı.
Market alışverişi gibi ihtiyaçlarını internetten veren halk, teslimatlarını robottan alıyor.
Sağlık çalışanları ise söz konusu hizmetten ücretsiz faydalanıyor.
Son Haberler
- 16:58
- 16:56
- 16:54
- 16:44
- 16:34
Sıradaki Haber
Yemen'in Aden kentine elektrik verilmeye başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz