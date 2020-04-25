Elektrik ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Abdulhakim Fadıl, hükümete bağlı SABA ajansına yaptığı açıklamada, Aden'e kademeli olarak elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

İlerleyen saatlerde kentteki elektrik kesintilerinin daha da azaltılacağını belirten Fadıl, sıkıntının Başbakan Muin Abdulmelik ile bakanlığın çabaları sonucunda çözüldüğünü kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki Aden kentinde günlük 20 saate varan elektrik kesintisine tepki gösteren bölge sakinleri, 19 Nisan'da kent merkezinde eylem yapmıştı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Genel Elektrik Kurumu, yakıtın tükenmesi nedeniyle 16 Nisan'dan itibaren şehirdeki tüm elektrik santrallerinin duracağını duyurmuştu.

Yemen'de 2015'ten bu yana devam eden savaş ve elektrik santrallerine yakıt ulaştırılmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri oluyor.