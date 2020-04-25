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Almanya'da 9 Türk daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da, son 24 saatte 9 Türk vatandaşı daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 109 oldu.
Almanya'da, son 24 saatte 9 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 9 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerden M.Y'nin eşinin de 2 gün önce COVID-19 nedeniyle öldüğü ve diğer hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ev karantinasında oldukları öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 109'a yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı 154 bin 159'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 653'e çıktı.
Etiketler: almanya koronavirüs kovid Türk ölü sayısıSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 14:43
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