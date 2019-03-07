Yemen'de uzun yıllardır devam eden iç savaş, ülkede çoğu hastanenin kapanmasına yol açarken, kan ihtiyacı olan hastaların da uygun kan bulmasını güçleştirdi.

Özellikle hastaneler ve sağlık merkezlerinde kan depolanması konusunda yaşanan sıkıntı, acil kan ihtiyacı olan hastalar için hayati bir sorun teşkil ediyor.

İç savaş yüzünden seyehat etmenin de hayli zor olduğu ülkede Ali Mahbub isimli genç, bir telefon uygulaması geliştirerek bu sorunu çözmeyi amaç edindi.

Ali Mahbub'un geliştirdiği uygulama ile hastalar ve kan bağışçıları birbirlerini daha kolay bulabiliyor.

Kaynak: Al Jazeera