2018 yılında Facebook'un veri skandallarıyla gündeme gelen Mark Zuckerberg, şirketini gizlilik odaklı bir platform haline dönüştürmeyi planladığını açıkladı.

Son birkaç yıldır odak noktasının Facebook'un karşılaştığı en büyük zorlukları anlamak ve internetin geleceği ile ilgili pozisyon almak olduğunu söyleyen Zuckerberg, gizlilik odaklı bir mesajlaşma ve sosyal ağ platformu oluşturma konusundaki vizyonlarını anlattı.

"Gizliliği koruyan bir üne sahip değiliz"

Zuckerberg, blog yazısında, "Halka açık sosyal ağlar, insanların yaşamlarında çok önemli olmaya devam edecek. Ancak şimdi, insanların özel olarak etkileşimde bulunmak istediği ve gizliliğe odaklanan daha basit bir platform oluşturma fırsatı da var. Pek çok insanın Facebook'un bu tür gizlilik odaklı bir platform oluşturmak isteyebileceğini veya hatta yapmak isteyeceğini düşünmeyeceğini biliyorum. Gizliliği koruyan bir üne sahip değiliz. Ancak, defalarca özel mesajlaşma ve hikayeler dahil, insanların gerçekten istediği hizmetleri oluşturmak için gelişebileceğimizi gösterdik. Özel hayat ve ifade özgürlüğü gibi insan hakları konusunda kötü sicili olan ülkelerde hassas verileri depolamayacağız."

"İnsanların paylaştıkları bilgilerin sadece görülmesini istedikleri kişi tarafından görüldüğünü ve sonsuza kadar var olmaya devam etmediğini bilerek gizlilik içerisinde konuşabildikleri ve özgürce yaşayabildikleri bir dünya doğrultusunda çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Eğer dünyanın bu doğrultuda hareket etmesine yardımcı olabilirsek, yarattığımız farklılıktan gurur duyacağım."

Veri skandalı nasıl ortaya çıktı?

ABD Başkanı Donald Trump'la iş birliği yapan İngiliz şirket Cambridge Analytica'nın, seçim kampanyası sırasında Facebook kullanıcılarının verilerini yasa dışı yollardan aldığının ortaya çıkması, uluslararası veri krizi sürecini başlattı.

87 milyon kullanıcının Facebook bilgilerinin Cambridge Analytica’ya sızdırıldığı ortaya çıktı. Türkiye'den ise toplam 234 bin 584 kişinin kişisel verilerine izinsiz erişildiği açıklandı.

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg hatayı kabullenerek, "Dünyadaki sorumluluğumuzu yeterince iyi göremedik" dedi ve ABD Senatosu ile Temsilciler Meclisine ifade verdi.

Veri skandalı sebebiyle dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi, Facebook hesaplarını sildi. Hisseleri kısa sürede düşüşe geçen Facebook, veri krizi sürecinde milyarlarca dolar zarara uğradı.

Pek çok ülke veri gizliliğinin korunmasına yönelik adımlar atarken, Facebook da veri gizliliğini sağlayacak ve dünyanın her yerinde geçerli olacak bir yasa üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: The New York Times