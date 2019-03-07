BBC'nin haberine göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı istihbarat servislerini Rusya'da faaliyet göstermekle suçlayarak, 2018'de yüzlerce casusluk faaliyetinin durdurulduğunu söyledi.

Çok fazla ayrıntıya girmeyen Putin, 2018'de 129 kadrolu personel ve 465 yabancı istihbarat teşkilatı ajanını ortaya çıkardıklarını belirtti.

Çalışmalarının özellikle silah sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili verilerin korunmasında etkili olması gerektiğini vurgulayan Putin, “Yabancı istihbarat teşkilatlarının politik, ekonomik, bilimsel ve teknolojik bilgilere ulaşmak için Rusya'ya yönelik faaliyetlerini artırmaya çalıştığını görüyoruz” dedi.

Rus ajanları, eski ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi de dahil olmak üzere birçok konuda suçlanıyor.

Rusya'ya siber saldırı suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı yedi Rus ajanı hakkında Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU adına Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) da aralarında olduğu çeşitli kurumlara siber saldırılar düzenledikleri iddiasıyla hukuki işlem başlatmıştı.

Hollanda makamları da 4 GRU ajanını Nisan 2018'de Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) bilgisayar ağına girmeye çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı ettiğini açıklamıştı.

İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) ise, APT28'in de aralarında olduğu hacker gruplarının isimlerinin yer aldığı bir liste yayımlamış ve grupların faaliyetlerinin arkasında GRU'nun bulunduğunu açıklamıştı.

ABD, İngiltere ve Hollanda’nın ardından Almanya da son yıllarda dünya genelinde düzenlenen siber saldırılardan Rusya’yı sorumlu tutmuştu. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Federal Hükümet kesinliğe yakışan bir ihtimalle APT28 kampanyasının arkasında Rus askeri istihbaratı GRU'nun olduğuna inanmaktadır" demişti.

Berlin, geçtiğimiz yıllarda Federal Alman Meclisi ve Alman hükümetinin veri ağına düzenlenen siber saldırıların arkasında Rus hacker grubu APT28'nin olduğundan şüpheleniyor.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden Rus ajan Skripal ile kızı Yulia'nın, geçen yıl 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmesi olayında ise İngiltere, Skripal'in "Rusya'nın onayıyla zehirlendiğini" iddia ediyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May de, "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı" açıklamasını yapmıştı.

Skripal olayına tepki olarak İngiltere'nin öncülüğünde bazı Batı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Kaynak: TRT Haber, BBC