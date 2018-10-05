ABD'den 7 Rus ajanına siber saldırı suçlaması

Hollanda'nın, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nde (OPCW) ajanlık yaptığını iddia ettiği 4 Rus vatandaşının sınır dışı ettiğini açıklamasının hemen ardından ABD Adalet Bakanlığı da 7 Rus hakkında ajanlık suçlamasında bulundu.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus istihbarat elemanlarına yönelik suçlamanın Pensilvanya eyaletindeki federal bir mahkeme tarafından yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, mahkeme tarafından haklarında bilgisayar korsanlığı, elektronik dolandırıcılık, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve kara para aklama gibi suçlamalar yapılan Rus ajanların tümünün, Rus askeri istihbarat sevisi GRU mensubu olduğu ifade edildi.

Amacın "dikkat dağıtmak" olduğu iddia edildi

Açıklamada ayrıca, yapılan siber saldırıların, "Rus yönetiminin spor müsabakalarında dopingi desteklediği iddialarına yönelik dikkatleri başka yöne kaydırmak amaçlı olduğu" savunuldu.

Adalet Bakanlığının açıklamasında, "Ajanların amacı Rusya'nın spor müsabakalarında desteklediği doping programını ortaya çıkaran uluslararası anti-doping örgütleri ve yetkililerinin çabalarını gayrı meşru hale getirmek, çaldıkları bilgileri yayımlayarak dezenformasyon kampanyası oluşturmak ve diğer ülke sporcularının yasaklı veya performans arttırıcı ilaçlar kullandığını iddia ederek itibarlarına zarar vermek" ifadelerine yer verildi.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions: ABD'nin güvenliğine büyük bir tehdit

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions da konuyla alakalı yaptığı açıklamada, yapılan siber saldırı ve yanlış bilgilendirme kampanyasının ABD'nin güvenliğine ve topluma büyük bir tehdit teşkil ettiğini ve Bakanlık olarak bu tip saldırılara karşı adaleti sağlamaya ve ülkeyi korsanlardan ve dezenformasyondan korumaya kararlı olduklarını aktardı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'in kasım ayında Rusya Atletizm Federasyonunun üyeliğini askıya almıştı. Rus atletler, söz konusu ceza nedeniyle geçen yıl düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları dahil birçok önemli organizasyona katılamamıştı.

Rusya Atletizm Federasyonu Başkanı Dmitry Shylakhtin ise doping skandalını kabul etmiş, konuyla alakalı özür dilemişti.

Zehirlenen Rus ajanını araştıran kurum da hedef alınmış

Öte yandan Bakanlık açıklamasında, sadece sporcular ve doping karşıtı kuruluşların değil, ayrıca Amerikan elektrik şirketi Westinghouse, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) ve İngiltere'de öldürülen eski KGB ajanı Sergei Skripal ve kızının suikast girişiminde kullanılan zehri test eden bir İsviçre laboratuvarının da Rus ajanlar tarafından hedef alındığı belirtildi.

Hollanda'nın 4 Rus vatandaşını sınır dışı etme kararı

Hollanda, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünde (OPCW) ajanlık yaptığını iddia ettiği 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

Hollandalı yetkililer, Nisan ayında sınır dışı edildiğini açıkladığı dört şüphelinin diplomatik pasaporta sahip olduğunu ve şüphelilerden birinin enformasyon teknolojileri (IT) uzmanı olduğunu söylemişti.

Araba kiralayan şüphelilerin OPCW'yi hedef alan bir hackleme operasyonunu yürütmek için keşif yaptıkları iddia edilmişti.

Uluslararası kriz yaratan Skripal olayı nasıl başladı?

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden Skripal ile kızı, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba ile kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını açıklamıştı. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubundan olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın diplomatlarını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Kaynak: AA, TRT Haber