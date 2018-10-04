Hollanda 4 Rus vatandaşını sınır dışı ettiğini açıkladı

Hollandalı yetkililer, Nisan ayında sınır dışı edildiğini açıkladığı dört şüphelinin diplomatik pasaporta sahip olduğunu ve şüphelilerden birinin enformasyon teknolojileri (IT) uzmanı olduğunu söyledi.

Araba kiralayan şüphelilerin OPCW'yi hedef alan bir hackleme operasyonunu yürütmek için keşif yaptıkları açıklandı.

Rusya'dan iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

OPCW, eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi ve Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını soruşturuyor.

Uluslararası kriz yaratan Skripal olayı nasıl başladı?

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden Skripal ile kızı, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Hastaneden taburcu edilen baba ile kızın tedavilerine evde devam edileceği duyurulmuştu.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını açıklamıştı. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubundan olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın diplomatlarını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Kaynak: BBC, TRT Haber