Nobel ödülüne layık görülen profesör İsrail'i rahatsız etti

2018 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan kimya profesörü George Smith'in siyonizm karşıtı duruşu, İsraillileri rahatsız etti. İsrail gazeteleri Smith'i Nobel'e götüren çalışmalarından çok, İsrail karşıtlığıyla ön plana çıkardı.

"Filistin destekçisi" vurgusu

Jerusselam Post gazetesi, George Smith'in Filistin destekçisi olarak bilindiğini belirterek, profesörün "Boykot, Tecrit, Yaptırım" (BDS) Hareketi'nin de üyesi olduğunu vurguladı.

Gazete haberinde ayrıca, profesörün İsrail karşıtı sitelerde yazılar yazdığı bilgisine yer verdi.

Haaretz gazetesi de haberi, George Smith'in İsrail karşıtığını ön plana çıkararak gördü. Gazete, Smith'in Filistin davasının güçlü bir destekçisi olduğunu vurguladı.

Yahudi olmadığına dikkat çekildi

Smith’i gündemine alan bir diğer gazete Times of Israel ise, profesörün Yahudi olmadığına dikkat çekerek, kendisinin İsrail karşıtı Barış için Yahudilerin Sesi Örgütü üyesi olduğunu aktardı.

Times of Israel ayrıca, Smith’in ABD’ye İsrail’e silah satmaması için çağrı yaptığını da hatırlattı.

George Smith kimdir?

2018 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan George Smith, virüsün bakteriyi etkileyerek yeni enzimlerin oluşmasını sağladığı "bakteriofaj" olarak tanımlanan yöntemin geliştirilmesinin önünü açtı.

Kolombiya’daki Missouri Üniversitesinden biyoloji alanında onursal doktora sahibi olan George Smith'in Filistin davasının destekçisi ve BDS Hareketi'nin kıdemli bir üyesi olması onu, Missouri Üniversitesinde tartışmalı bir figür haline getirdi.

Bu görüşleri, Smith'in İsrail destekçisi grupların hedefi olmasına ve isminin Filistin’e destek veren kişileri fişleyen Canari Mission sitesindeki 2 bin kişi arasında yer almasına yol açtı.

Filistin davasına destek veren akademisyen, etkili şahsiyet ve öğrencilerin isimlerini yayınlayan Canari Mission sitesi, İsrail yönetimine bu kişilerin düşüncelerini öğrenme imkanı sağlarken, aynı zamanda bu isimlerin Filistin’e girmelerini de engellemiş oluyor.

2015 yılında yaşanan bir olay ise, profesör Smith’i tartışmaların odağı haline getirdi.

Smith, uzmanı olduğu alanın dışında "siyonist düşünce" konulu bir ders vermeye başladı. Ancak dersin içeriği ve başlığı, okların kendisine dönmesine neden oldu.

Smith’in bu dersi, bir sonraki yıl üniversite yönetiminin ve İsrail destekçilerinin derse giren öğrencilere baskı yapması sonucu, derse başvuru olmaması gerekçesiyle iptal edildi.

Ama tüm bu yaşananlar Smith’in sesini yükseltmesine engel olmadı.

Gazete ve dergilere İsrail-Filistin konusundaki duruşunu gösteren birçok yazı yazan Smith'in son olarak İsrail’in Gazze’de yürüttüğü faaliyetleri kınadığı bir makalesi yayımlandı.

Kaynak: Reuters, Jpost, Haaretz