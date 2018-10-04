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İsrail ordusu sınırda güvenlik güçlerini takviye edecek

İsrail ordusu, sızma girişimi iddiaları sebebiyle Gazze sınırındaki askeri güçlerin önemli ölçüde artırılacağını açıkladı.

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İsrail ordusu sınırda güvenlik güçlerini takviye edecek

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adree, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanının üst düzey komutanlarla durum değerlendirme toplantısı yaptığını ve Gazze sınırındaki sınır çiti bölgesinden İsrail’e sızmaları önlemek ve saldırıları engellemek için Güney Bölge Komutanlığındaki güçlerin takviye edilmesine karar verildiğini söyledi.

Sözcü ayrıca İsrail ordusunun her türlü senaryoya hazır olduğunu belirterek, Gazze ve çevresinde olacak her türlü olaydan Hamas’ın sorumlu olacağını ifade etti.

Açıklamayı doğrulayan Filistinli kaynaklar da İsrail ordusuna ait iş makinelerinin Deyr Belh bölgesindeki sınır çitini geçerek, bölgedeki arazilerde çalışma yaptığını açıkladı.

Kaynak: Haaretz
 

Etiketler: israil, gazze
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